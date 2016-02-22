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أستاذ قلب: نتائج مبهرة لاستبدال الصمام الأورطى باستخدام القسطرة

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أستاذ قلب: نتائج مبهرة لاستبدال الصمام الأورطى باستخدام القسطرة أستاذ قلب: نتائج مبهرة لاستبدال الصمام الأورطى باستخدام القسطرة
كشف الدكتور إيهاب الحفنى أستاذ القلب بجامعة الأزهر، أن أمراض الصمامات أصبحت من أكثر أمراض القلب المنتشرة فى ، وخاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالحمى الروماتيزمية بين صغار السن.

وتابع "الحفنى" على هامش المؤتمر الدولى السنوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لأمراض القلب، بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية، أن التقنية الحديثة المستخدمة لاستبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة والمعروفة باسم تافى "TAVI" قد أثبتت نجاحا كبيرا ونتائج مبهرة خلال الآونة الأخيرة، وتم تطويرها بشكل كبير لإحداث فاعلية أفضل ومعدلات شفاء أعلى ومخاطر أقل .

وأضاف أستاذ القلب أن إحدى عمليات تغيير الصمام الأورطى باستخدام تقنية تافى قد أظهرت نتائج مشجعة للغاية على بعض المرضى فى كندا، حيث خضع أحدهم لعملية تغيير الصمام وغادر المستشفى خلال ٩ ساعات فقط من دخوله لها، ودون أن يخضع لأى جراحة كما هو متبع حاليًا.

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مصر 365

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