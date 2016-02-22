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الأمطار تغلق الشوارع وتتسبب فى قطع التيار الكهربائى بالعريش

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الأمطار تغلق الشوارع وتتسبب فى قطع التيار الكهربائى بالعريش الأمطار تغلق الشوارع وتتسبب فى قطع التيار الكهربائى بالعريش
تسببت الأمطار فى إغلاق كلى لعدد من شوارع مدينة العريش الرئيسية والفرعية اليوم، وتسببت المياه فى إعاقة حركة السير، وارتباك مرورى أصاب المدينة.

وقال أهالى إن المياه تجمعت فى الشوارع وأربكت حركتهم، وإن المسؤلين فشلوا فى مواجهة الأزمة.
>وأغلقت مياه الأمطار محطة وشركة المياه والصرف الصحى بالعريش، وانقطع التيار الكهربائى عن كافة أحياء مدينة العريش.

وقال محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش إنه تم الدفع بسيارات كسح المياه التى تحاول السيطرة على الموقف.


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