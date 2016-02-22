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ضابط مرور يسحب رخص رئيس حى الخليفة بسبب سيره عكس الاتجاه فى القلعة

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ضابط مرور يسحب رخص رئيس حى الخليفة بسبب سيره عكس الاتجاه فى القلعة ضابط مرور يسحب رخص رئيس حى الخليفة بسبب سيره عكس الاتجاه فى القلعة
سحب ضباط كمين المرور المركزى فى ميدان صلاح الدين بالقلعة رخص إحدى سيارات حى الخليفة "دابل كابينة"، والتى كان يستقلها سعيد عبد الجواد رئيس حى الخليفة، أثناء مروره بشوارع الحى بسبب سيره عكس الاتجاه بالميدان.

واستوقف ضابط المرور رئيس الحى، وطلب منه الرخص وأمره بإزالة "الفاميه" من السيارة، وأكد عبد الجواد للضابط أنه رئيس الحى ولا يجوز إيقافه بهذا الشكل، وسأله كيف يتم وضع كمين مرور بشوارع الحى دون علمه، ونشب مشادة بينهما إلا أن رئيس الحى رضخ إلى طلبات الضابط، وتم سحب رخص السيارة وإزالة "الفاميه" من نوافذها فى الحال.


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