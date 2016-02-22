مسن يتصل بـ"النجدة": مش لاقى أكل.. و"الداخلية" ترسل له مساعدات مادية وعينية

مشهد إنسانى شهدته محافظة الجيزة، بعدما اتصل مسن معاق بغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، مؤكداً لهم أنه يعيش برفقة ابنته المعاقة أيضاً ولا يجد طعاما أو مشروبات، وطلب المساعدة.

أخطرت غرفة النجدة بدورها اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذى أرسل سيارة شرطة محملة بالطعام والمشروبات والمساعدات المادية والعينية للمسن فى منزله، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال المسن اسمى "زكريا" أبلغ من العمر 62 سنة، وأعيش منذ سنوات برفقة ابنتى فى منطقة العمرانية، وأنتظر مساعدات الجيران لشراء متطلبات الحياة، ونفد الطعام عندى منذ يوم، فاتصلت بغرفة النجدة وعرضت عليهم قصتى، واعتقدوا فى بداية الأمر أننى أمزح واتصلوا بى أكثر من مرة وتأكدوا من صحة كلامى، ثم أرسلوا لى مأمورية أمنية على رأسها "لواء شرطة" أحضروا لنا الطعام والشراب وتركوا أموالاً لابنتى، ثم أوصوا الجيران بحسن معاملتى والاتصال بالعلاقات الإنسانية بمديرية أمن الجيزة حال احتياجى لأى شىء.