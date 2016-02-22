إصابة أمين شرطة أثناء دفاعه عن أطباء من تعدى مواطن عليهم بمستشفى الصف

حاول مواطن التعدى على الأطباء والفنيين داخل مستشفى الصف بالجيزة بسبب تأخرهم عن علاج شقيقته، فتدخل أمين شرطة بالمستشفى للدفاع عن الأطباء، حيث أصيب بعدة إصابات وتم ضبط المتهم.

بدأت كواليس الواقعة، عندما توجه "هشام.م" برفقة شقيقته "نرمين" لتوقيع الكشف الطبى عليها بمستشفى الصف، وافتعل مشاجرة بحجة تأخر الأطباء فى توقيع الكشف الطبى على شقيقته، وحاول التعدى بالضرب على الأطباء والفنيين بالمستشفى.

وتدخل أمين شرطة مجدى عزمى نصيف 34 سنة للدفاع عن الأطباء فتعدى المواطن عليه بالضرب ، مما أسفر عن إصابته بجروح وخدوش، وتم القبض على المتهم وتحرر له المحضر رقم 3841 إدارى الصف لسنة 2016 وأحاله اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة للنيابة.

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