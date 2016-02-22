صور|رفع 1044 طن مخلفات بديروط في أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على ضرورة العمل على تنفيذ خطة رصف وتمهيد الطرق بجميع المراكز على مستوى المحافظة، وخاصة التي تربط بين القرى والنجوع وعواصم المراكز، ويأتى ذلك حفاظا على أرواح المواطنين وتجنبا لحوادث الطرق ولتسهيل حركة التنقل بين المراكز والقرى.

وقال أيمن محمد محروس رئيس مركز ومدينة ديروط: إنه تمت تسوية وتمهيد 9 طرق تربط بين القري التابعة للمركز، حيث تم تسوية وتمهيد طريق المناشي – عواجة – نجع خضر مرورا بقرية عرامية الديوان.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديروط أنه تم تمهيد طريق قريتي ساو ودشلوط وطريق مزينة بطول 5 كم ومدخل مساره الغربي بطول 500 كم وتسوية ميدان أبو جبل وطريق الكوم الأبيض حتى قرية العوامر، وتم أيضا تسوية المدخل الشمالي لمدينة ديروط أمام مستشفى الحميات.

من ناحية أخرى أكد محروس أن أجهزة المركز نجحت في إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع 1044 طن مخلفات وتحرير 145 محضر تمويني وإشغال ونظافة خلال 15 يوما، مشيرا إلى أنه تم رفع 350 طن مخلفات بلدية و230 طن مخلفات مباني بقرية صنبو ورفع 44 طنا بقرية ديروط الشريف و420 طنا بقرية دشلوط.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم التنسيق مع مساعد مدير أمن أسيوط للشمال، ومدير شرطة المرافق، ومأمور مركز شرطة ديروط، لإزالة التعديات والإشغالات الموجودة بالطريق العام بشارع الجيش والجمهورية بالمدينة والتي بلغت 43 محضر إشغال.

وأضاف أنه تم أيضا إزالة 33 حالة تعد بعدة قرى وتضم “10 حالات بقرية الكودية و14 حالة بقرية جرف سرحان و6 حالات بالحوطا و3 بقرية مساره”.

كما أنه تم تحرير 145 محضرا شمل 33 محضر أصحاب المخابز والمستودعات و5 محاضر بيئة و69 محضر نظافة.