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وزير الداخلية يوافق على خروج سجين لتلقي العزاء فى وفاة زوجته بالشرقية

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وزير الداخلية يوافق على خروج سجين لتلقي العزاء فى وفاة زوجته بالشرقية وزير الداخلية يوافق على خروج سجين لتلقي العزاء فى وفاة زوجته بالشرقية

اللواء مجدي عبدالغفار (أرشيفية)

وافق اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، على خروج سجين من محبسه بسجن مركز فاقوس لتلقى العزاء فى وفاة زوجته بمحافظة الشرقية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن وزير الداخلية وافق على ملتمس المحكوم عليه ( حسن . س . ح – المودع بسجن مركز فاقوس – على ذمة القضية رقم 7846 لسنة 2015 جنايات المركز ) الخروج من محبسه لتلقى واجب العزاء فى وفاة زوجته بمحل إقامته بقرية عرب درويش بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث تم نقل السجين المذكور إلى محل إقامته وتمكينه من تلقى العزاء.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية.

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