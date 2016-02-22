28 فبراير.. الحكم فى دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لجلسة 28 فبراير الجارى.

وقالت المحكمة إن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرارا من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل فى حق جميع الأفراد فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.