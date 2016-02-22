أسيوط تبدأ حملة لتطعيم 722 الف طفل ضد مرض شلل الأطفال

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط استعداد مديرية الصحة والسكان بالمحافظة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت المرحلة الاولى منها امس الاحد حيث تستمر لمدة 4 أيام مشيرا الى انه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة والمستهدف تطعيمهم والذي يقدر عددهم بحوالي 722 الف و118 طفل.

وقال محافظ أسيوط في تصريحات صحفية انه تم تشكيل 2331 فرقة منها عدد 2071 فرقة تطعيم متنقلة لتطعيم جميع الأطفال الأقل من عمر 5 سنوات بالمرور من منزل الى منزل بالإضافة الى تشكيل عدد 260 فرقة تطعيم ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال المترددين على هذه المنشأت الصحية سواء المستشفيات العامة او المركزية او الجامعية وكذلك جميع وحدات الخدمة الصحية بالريف والحضر.

وأشار الدكتور احمد أنور وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط الى انه تم توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة حيث تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها حيث تم توفير 866 ألف و560 جرعة تقريبا مضيفا انه تم وضع خطة اعلامية لتعريف المواطنين بالحملة متضمنة تعليق لافتات قماشية فى الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى الإذاعة المحلية عن طريق ميكروفونات سيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس.