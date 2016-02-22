مشروب طبيعي يخلصك من انتفاخ البطن فى ثوان

انتفاخ البط هو مشكلة كبيرة تصيب العديد من الاشخاص ويأخذون الكثير من العقاقير الطبيه لتفاديها او لعلاجها ولكنها مزمنه معهم يومياً .

وهناك قديما كان يوجد خلطات ومشروبات طبيعية تخلصكم من انتفاخ البطن فى ثوان بمجرد تناولها ولكنها اختفت لفترة طويلة بعد ظهور العقاقير الطبيه ولم تعد موجودة بالرغم من نتائجها الكبيرة والمذهلة والسريعه وحيث انها من مكواد طبيعيه فليس لها اى اثار جانبيه على الاطلاق .

على الرغم من أن الخلطة قديمة، إلا أنها انتشرت مؤخراً فيمواقع التواصل كخلطة سحرية تنحف الجسم. إلا أنها في الحقيقة مجرد خلطة تزيل انتفاخ البطن، ببساطة لأن شرب الماء يزيل الترسبات السامة في الجسم وبغض النظر عن فوائد الزنجبيل التى لا حصر لها .

لتر ماء

ليمونة مقطعه شرائح

خيارة مقطعه شرائح

12 ورقه من النعناع الاخضر

ملعقه من الزنجبيل المبروش ناعماً

الطريقه:ضعى كافة المكونات مع الماء فى اناء زجاجى نظيف ومعقم وضعيهم فى الثلاجه ليله كامله ومن ثم يصفى الخليط ويشرب الماء طوال النهار.

شبكةعيونالإخبارية

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