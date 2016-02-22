أسباب نزيف الحامل

فترات الحمل تختلف مراحلها الصحية من مرأة وأخرى ، فالنزيف أثناء الحمل وخصوصا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لا يقلق عادة، ويكون علاجه هو الراحة والحذر، لكن في بعض الاحيان يكون النزيف مؤشرا على وجود مشكلة خطيرة، لذلك من المهم التعرف على كل الاسباب التي يمكن ان تسبب النزيف اثناء الحمل.



لذلك التقت "سيدتي" مع الدكتور "فيصل كشغري" استشاري نساء وولادة وجراحة الحوض الترميمية، ليوضح الإجراءات والفحوصات اللازمة للتأكد من صحة الأم والطفل.

فيذكر الدكتور فيصل أهم أسباب النزيف خلال الحمل:

- في الثلاثة شهور الأولى يعتبر الإسقاط من اهم اسباب النزيف خلال الحمل لكنه لا يعني حتمية الاسقاط.

- علامات الإسقاط: النزيف، الألم، وخروج أنسجة ولا يمكن منعه وعادة ما يكون الحمل غير صحي فيتخلص منه الجسم.

- الحمل خارج الرحم والحمل العنقودي أيضاً من اسباب النزيف في الشهور الاولى.

- من الأسباب الأخرى النزيف بسبب التصاق الحمل بجدار، الرحم ويكون عادة بسيطا ولا يستمر لفترة طويلة.

- بعض الالتهابات في عنق الرحم أو المثانة ممكن ان تسبب نزيفا بسيطا.

- في الشهور الثلاثة الأخيرة يعتبر النزيف من العلامات الخطيرة التي يجب عدم إهمالها.

- وجود التهاب في مجاري البول لدى الحامل لإصابتها بحالة من الجفاف جراء نقص كمية السوائل في جسمها، إما لنقص تزويد الجسم بها أو لزيادة خروجها من الجسم.

- تناول بعض الأدوية المُؤثرة على الحمل.

- التعرض لإصابات حوادث بدنية مباشرة.

- نتيجة نمو الجنين بطريقة غير طبيعية.

- حمل أشياء ثقيلة أو ممارسة العملية الجنسية أو تعرضها لانفعالات عاطفية ونفسية شديدة.



- ومن اهم اسباب النزيف في الحمل المشيمة:

المشيمة هي ذلك الجزء الذي ينشأ أثناء الحمل لينقل الغذاء الى الجنين ويزيل مخلفاته وينتج الهرمونات للحفاظ على الحمل، وتتصل المشيمة بجدار الرحم عن طريق الاوعية الدموية التي تقوم بتغذية الجنين عن طريق الحبل السري بالأوكسجين والغذاء وتنقل مخلفاته الى الأم بعيداً عن الطفل فوضع المشيمة غير الطبيعي يسبب النزيف.

فالمشيمة المتقدمة من اسباب النزيف، وتحصل بنسبة ٥٪ ولا يصاحبها ألم وهي جداً خطيرة وتزيد عند السيدات اللاتي أجريت لهن قيصرية من قبل، ولا يمكن تشخيصها قبل الأسبوع ٣٤ وافضل الطرق هي التصوير التليفزيوني وتكون الولادة بقيصرية.

ونزول الدم يمكن ان يكون احد علامات الولادة المبكرة فيجب مراجعة المستشفى حالا.

اجراءات لا بد من اتباعها عند حدوث النزيف:

- عند حصول نزيف خلال الحمل احرصي على ارتداء الفوط الصحية لمعرفة كمية الدم ونوعه.

- التزام الراحة البدنية، والنفسية، حتى زوال الألم وتوقف النزيف المهبلي، وعدم معاودة النشاط البدني المجهد إلا بعد استشارة الطبيب.

- الامتناع التام عن ممارسة العملية الجنسية إلى فترة تتجاوز 3 أسابيع من بعد زوال الألم وتوقف النزيف المهبلي.

- عدم القيام بـ (دوش) مهبلي أو استخدام (الفوط النسائية) التي تُوضع في داخل المهبل حتى يقف النزيف.

أثبتت الدراسات ان ٢٠-٣٠٪ من السيدات يعانون من نزيف في بداية الحمل، ٥٠٪ منهم لا يسقطون حملهم، ١٥-٢٠٪ من الحوامل يعانون من الإسقاط ومعظمهم قبل ١٢ اسبوعا، فلا بد من متابعة الدكتور من بداية حدوث النزيف.

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