أسعار أجهزة قياس الحرارة للأطفال

تبلغ درجة الحرارة الطبيعية لدى الأطفال 36.4 درجة مئوية، لكنها تختلف قليلاً من طفل إلى آخر، وعند ارتفاعها إلى 37.5 يبدأ القلق ينتاب الوالدين، لان استمرار ارتفاعها تسبب خطورة على الطفل.

من أعراض ارتفاع درجة الحرارة :



- يبدو أكثر حرارة من المعتاد عند لمسه على جبينه، ظهره أو بطنه والمناطق المخفية تحت الابط .

- يصاحبها بعض الاعراض الخفيفة ويعاني الطفل من الاوجاع والآلام ويشعر بعدم الارتياح، ويكون الخدان محمرين.

- قلة حركة الطفل وخموله ويكون اقل نشاطا ويشعر بالنعاس.

*خطوات تخفيض الحرارة

- تخفيف ملابس المريض خصوصاً إن كان في فصل الشتاء لزيادة فرصة تبخّر الحرارة مع الهواء، عدم تغطية المريض حتى إن عانى من الرجفة او البرد.

- وضع كمادات من الماء الفاتر على جسم المريض وتحديداً على الجبهة والرقبة والفخذين وخلف الركبة، ويمكن إضافة خل التفاح إلى الماء لأنّ حامضيّته تساعد على امتصاص الحرارة من الجلد.

- نقيس درجة الحرارة بعد إعطاء الخافض وعمل الكمادات للاطمئنان أنّ درجة الحرارة في انخفاض، إذا بقيت الحرارة مرتفعة نلجأ إلى عمل حمّام كامل بالماء الفاتر وليس البارد للإسراع في إنزالها.

- استخدام بعض الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والتي اثبتت فائدتها في خفض درجة حرارة الجسم.

-استخدام الأدوية لخفض درجة الحرارة التي قد تكون على شكل تحاميل أو شراب، ولكن لا بد من استشارة طبيب الأطفال قبل إعطاء أي دواء خافض للحرارة للطفل لأول مرة.

-هناك بعض العلاجات المساعدة المنتشرة حديثا مثل: لاصقات تخفيض الحرارة، حيث توضع على جسم المريض وتقوم بسحب الحرارة، وهي فعالة جداً للأطفال خصوصاً أثناء النوم.

من اهم النصائح التي تساعد في خفض درجة الحرارة إذا كانت فوق 39 درجة مئوية ولكن اقل من 40 درجة مئوية :

- احرصي على إعطاء الطفل الكثير من السوائل لأنها تقوم بتخفيف الحرارة الداخلية وإدرار البول والتخلص من السموم، كما أن السوائل ضرورية جدا لحمايته من الجفاف.

- عدم استخدام الماء البارد جدا أو الجليد على الجسم مباشرة .

- الراحة الكاملة في الفراش لمدة يوم أو يومين .

- الاستحمام بالماء الفاتر قد يساعد على خفض درجة الحرارة .

- ينبغي أن لا يعود الطفل إلى المدرسة حتى تنخفض درجة حرارته لمدة 24 ساعة على الأقل .

- يجب مراجعة الطبيب خصوصاً عندما تتعدى درجة حرارة الطفل39 درجة مئوية، لمعالجة السبب الرئيسي لارتفاع الحرارة، كأن يكون هناك التهاب ما.

- الالتزام بإعطاء المريض المضادات الحيوية التي بدورها تقضي على المسبب لارتفاع درجة الحرارة لتختفي تدريجياً.

"سيدتي نت" قامت بجولة للتعرف على أنواع أجهزة قياس الحرارة في الأسواق:

- جهاز ثيرمو فلاش ThermoFlash LX-260T: يقيس درجة الحرارة فوريا ، يسجل درجات الحرارة ،لا يقلق منام طفلك عند استخدامه ، يخزن 32 درجة حرارة ، الطريقة الأكثر دقة لاتخاذ درجة الحرارة عن طريق المستقيم، او تحت الإبط. ويمكن استخدامه لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وهو صغير الحجم فيمكن وضعه في حقيبة اليد، ويبلغ سعره 268 ريالا.

- جهاز براون ثيرموسكان Braun ThermoScan : جهاز يقيس حرارة الطفل بالأذن ، مقاوم للماء وسهل التنظيف، يفضل استخدامه للأطفال من عمر 6 أشهر وما فوق. قد لا تكون القراءة دقيقة ومع ذلك في معظم الظروف تعد وسيلة معقولة للحصول على تقدير جيد بما فيه الكفاية، يقيس الحرارة من 1 – 3 ثوان، ويصدر صوتا عند الانتهاء من قياس الحرارة، ويمكنه تخزين القياسات السابقة. يتراوح سعره بين 245-198 ريالا سعوديا لاختلافات بسيطة في المميزات.

- جهاز بي دي ديجيتال BD Digital Thermometer : سهل الاستخدام، يقفل اوتوماتيكيا، ذو دقة عالية، يخزن قراءة درجة الحرارة، وسعره يتراوح بين 105-87 ريالات.

- جهاز فيفرووتشرز FeverWatch Professional Clinical Non-Contact Infrared Thermometer : يقيس الحرارة عن طريق الجبين ، يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لموازين الحرارة التي تقاس عن طريق الجبين، سريع القراءة، شاشة عرض مضاءة وسهلة الاستخدام ليلا، يخزن الذاكرة فهو غير دقيق ولكن يستخدم لمعرفة ان حرارة الجسم طبيعية ام يحتاج لزيارة الطبيب،يبلغ سعره 112 ريالا.

- فيكس بيبي Vicks Baby Rectal Thermometer : يقيس الحرارة عن طريق فتحة الشرج، ويقرأ درجة الحرارة بغضون عشر ثوان، شاشة عرض كبيرة ومضيئة لسهولة القراءة، سهل التنظيف والتعقيم، ويبلغ سعره 50 ريالا.