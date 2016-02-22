11 نصيحة تكسبك بشرة ناعمة متألقة أثناء الحمل

(تخلصي من مشاكل البشرة من دون دواء)، هو الكتاب الذي أعدته الدكتورة «باتريك هول فورد» أخصائية التغذية الأولى في بريطانيا، والحاصلة على إجازة علم النفس، وقد حقق رواجاً كبيراً، وترجم إلى أكثر من 15 لغة، ومن نصائحها لبشرة المرأة الحامل تحديداً انتقينا بعضاً منها.

* قومي بترطيب بشرتك يومياً، وحتى نهاية الحمل بزيت اللوز؛ ما يمنع ظهور التشققات بنسبة 70%.

* استخدمي مُقشراً للوجه -صنفرة- مرة كل أسبوع، وكريماً مقشراً لتبييض الجسم بتدليك خفيف، مع تناول أغذية تحتوي على النخالة، فهذا يوحد لون البشرة، ويزيل الكلف شرط الابتعاد عن الكريمات المعطرة.

* استخدمي الليمون للرقبة بشكل يومي؛ فهو يحافظ عليها بيضاء، خالية من البقع، ثم ضعي كريماً ملطفاً.

* احرصي على ارتداء خف للقدمين أثناء الحمل؛ حتى تحمي قدميك من التشققات، مع ترطيبهما بزيت اللوز المُر مرتين يومياً.

* اعرفي أن التحول الهائل في الهرمون خلال أشهر الحمل يجعل جلدك وبشرة وجهك وكأنك تحت تأثير الدورة الشهرية، ولكن لتسعة أشهر؛ مما يسبب إفراطا في إفراز الزيوت، وربما ظهرت بثور. ورغم ذلك احذري استخدام أدوية حب الشباب وأي مطهرات موضعية أو كريمات تحتوي على مواد كيمائية.

* ضعي واقياً شمسياً خالياً من الزيت إن اضطررت، واستخدمي ماسكاً طبيعياً؛ ليخرج الزيوت والدهون من وجهك مرة أسبوعياً، ولا تنسي وضع أوراق امتصاص في حقيبتك؛ لاستخدامها عندما تشعرين بأن مسامك تطرح الزيوت.

* ابتعدي عن استخدام مضادات الحساسية التي تحتوي على الكورتيزون والهيدروكورتيزون؛ حتى لا يمتصها جلدك، واغسلي وجهك مرتين، مع استخدام مرطب غني بالملينات، مع عمل قناع طبي مرة أسبوعياً، وحافظي على ترطيب الغرفة.

* اعملي كمادات الفراولة المهروسة على وجهك ليلاً، فكلف الحمل يظهر ما بين الشهر الثالث إلى السادس، وقد يشمل الوجه كله وأحياناً العنق وجزءاً من الصدر، ويكون أوضح مع البشرة السمراء.

* مع عدم توحد لون البشرة واسمرار بعض المناطق عليك بقناع دقيق اللوز -3ملاعق كبيرة من هذا الدقيق، وملعقتان من دقيق الحمص، مع كمية من الحليب الدافئ- وابسطي العجين على الوجه واليدين، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم أزيليه بالماء الفاتر ثم البارد.

* اخلطي ملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة حليب وخيارة كبيرة، وضعيها على منطقة الحبوب مدة نصف ساعة، ثم أزيليها، ويستعمل هذا القناع مرتين بالأسبوع لحب الشباب.

* اخلطي 50 ملليمتراً من زيت الأفوكادو، مع عشرين نقطة من زيت الليمون الحامض الفطري، ودلكي بها بشرتك وجسدك كله، فهو مفيد لتشققات البشرة.

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

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