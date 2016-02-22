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علماء أمريكيون يتوصلون إلى الجينات المسئولة عن إصلاح الجهاز العصبى

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علماء أمريكيون يتوصلون إلى الجينات المسئولة عن إصلاح الجهاز العصبى علماء أمريكيون يتوصلون إلى الجينات المسئولة عن إصلاح الجهاز العصبى
فضلا عن الآلية الوراثية المسئولة عن إصلاح الجهاز العصبى المحيطى، توصل العلماء الأمريكيون إلى الجينات التى يمكنها المساعد فى إصلاح الجهاز العصبى المركزى.

فقد توصل العلماء إلى الآلية الوراثية التى تشجع على إصلاح الجهاز العصبى المحيطى، فضلا عن العقار الذى يساعد فى تجديد الخلايا العصبية فى الجهاز العصبى المركزى.

وعمدت الدراسة الحالية على فهم آلية عمل الخلايا العصبية فيما يتعلق بإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية لأجهزة الجسم، فى حين أن بعض الخلايا العصبية تساعد على التعافى من التلف بعد التعرض للإصابة، مثل تلك المتواجدة فى الجهاز العصبى المحيطى، وغيرها التى لا يمكن استرجاعها.

وأكد العلماء أن الكشف عن مسارات تجدد الخلايا العصبية يساعد بصورة كبيرة فى التغلب على التلف والإصابات التى تتعرض لها الخلايا العصبية فى المخ وتطوير عقاقير علاجية فعالة، فضلا عن تطوير استراتيجيات وقائية.
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