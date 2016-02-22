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وكيل وزارة الصحة: مصر خالية من فيروس زيكا

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وكيل وزارة الصحة: مصر خالية من فيروس زيكا وكيل وزارة الصحة: مصر خالية من فيروس زيكا
صرح الدكتور علاء عيد، وكيل أول وزارة الصحة للشئون الوقائية، فى بداية ندوة "فيروس زيكا"، التى يقيمها المركز القومى للبحوث تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز، بأن خالية تماما من فيروس زيكا حتى الآن.

وأضاف، نحن نحتاج إلى التوعية الوقائية حتى نضمن عدم دخوله مصر.

يذكر أن فيروس زيكا من الفيروسات التى ينقلها البعوض، ويشكو الأشخاص المصابون بفيروس زيكا من الحمى الخفيفة والطفح الجلدى والتهاب الملتحمة، وعادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح بين يومين و7 أيام، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أى علاج محدد لهذا المرض أو لقاح مضاد له.

شارك فى الندوة الخبراء والمتخصصون من كليات الطب ووزارة الصحة، والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة، وسيتم استعراض تاريخ المرض ووضعه الحالى، وتطوراته وأفضل طرق الوقاية منه خاصة للحوامل.

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مصر 365

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