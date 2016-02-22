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مشروب التخسيس والقضاء على الكرش

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مشروب التخسيس والقضاء على الكرش مشروب التخسيس والقضاء على الكرش

من منا لا تحلم بخصر رشيق وجسم متناسق ليس به اى زيادات او ترهلات او وزن زائد يخرب عليكى مظهرك ويمنعك من ارتداء ملابسك اليوم اتينا لكى بالحل السليم الذى لطالما بحثتى عنه فى كل مكان ولم تجديه الحل هو مشروب تخسيس قوى المفعول حتى انه يتحدى بقوته كل المشروباتالتى تعمل على انقاص الوزن واخفاء المشروب الذى بمكونات السحريه يجعل جسمك متناسق وخالى من الوزن الزائد فى وقت قليل جدا .

مشروب طبيعي لتخسيس الكرش والبطن

هذه الوصفة التى تعتمد على مكونات منزليه بسيطه قادر على ان  تنقص الوزن بمعدل يصل إلى 7 كيلوجرامات في غضون أسبوعين فقط.

الوصفه مقدمه من قبل الدكتور يسرى البدوي  خبير التداوى بالاعشاب مؤكدا أهمية تناول المشروب بحد أدنى مرتين يوميا على الريق وقبل النوم مع ضرورة تجنب الوجبات الدسمة والسكريات ويفضل ممارسة المشى نصف ساعة يوميا لتحقيق أفضل النتائج دون الحاجة إلى حبوب التخسيس.

مكونات وصفة مشروب التخسيس:

    ملعقة شمر
    ملعقة عسل
     3 أكواب من المياه المغلية لتحضير المشروب.

طريقة تحضير مشروب التخسيس :

نضع الشمر في الماء ونتركه 3 ساعات ثم نصفيه وبعدها نضيف العسل، ويتم تناوله كوب على الريق وكوب قبل النوم وكوب بعد وجبه الغداء لضمان رفع معدلات حرق والسعرات الحرارية بأقصى درجة لخسارة الوزن الزائد وتنقية الدم وطرد السموم والغازات والاستمتاع بجسم رشيق وخصر منحوت جذاب.

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