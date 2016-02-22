ضبط 13 طن أرز غير مطابق للمواصفات بأسيوط

قال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، إن الإدارة تمكنت من تحرير 104 قضايا تموينية وضبط 13 طن أرز غير مطابق للمواصفات و2 طن خبز بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وأضاف مدير مباحث التموين أنه تم ضبط 13طن أرز غير مطابق للمواصفات، و2 طن خبز بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و34 كيلو لحوم ومشتقاتها، فضلاً عن 15 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

وأشار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن الحملات التموينية مستمرة على الأسوق والمخابز والمستودعات والمحال التجارية وذلك لضبط الخارجين عن القانون وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ولضبط الحركة التجارية بالأسواق والمحلات العامة ومتابعتها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين، إن القضايا التي تم ضبطها تضمنت قضايا تموينية متنوعة منها «24 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و25 قضية عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم نظافة أدوات الرغف والعجن، و3 محاضر خبز بلدي ناقص الوزن، و4 قضايا عدم وجود منخل20 بالمخبز، و9 قضايا انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، 4 قضايا عدم الاحتفاظ بمنخل20 ، 3قضايا لعدم مزاولة النشاط التمويني في المواعيد المحددة، و3 قضايا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن»، فضلًا عن محضر لـ«إدارة المنشأة دون ترخيص، واستخدام اسطوانة بوتاجاز غير الغرض المخصص ، عدم وجود سجل حركة الدقيق، وسجل زيارات بالمخبز».