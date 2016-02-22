سقوط أخطر تاجرى أسلحة ومخدرات فى قبضة الأمن بالمطرية

نجح رجال مباحث المطرية فى القبض على أخطر تاجر سلاح ومخدرات بالمنطقة، عقب تخزينه كميات من الأسلحة والمخدرات تمهيدا لبيعها، وتم ضبط 5 أسلحة نارية وكميات من الذخيرة والطلقات وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات مفادها أن "عبد العزيز.ع.ع" 61 سنة عاطل، و"أحمد.ب.م" 32 سنة سائق توك توك، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها رقم 810 لسنة 2002م الزيتون "مخدرات"، يتخذان من سكن الأول الكائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيهما.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما أثناء تواجدهما بمسكن الأول وعثر بداخله على بندقية خرطوش عيار 12مم تحمل أرقام 1320101 E تركى الصنع وبندقية خرطوش ساقية عيار 12مم "مطموسة الأرقام" وطبنجة عيار 6.5 "مطموسة الأرقام" وفرد روسى عيار 7.62×39مم وفرد خرطوش عيار 12مم و70 طلقة عيار 7.62×39مم، و45 طلقة خرطوش عيار 12 مم وكمية من الحشيش المخدر وزنت 1.600 كيلو و 2460 قرص مخدر و مبلغ مالى 7600 جنيه .

وبمواجهتهما، اعترف بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3845 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.