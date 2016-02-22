محامى قرى الأطفال SOS: مصادر مقربة من الراقصة شمس أكدت هروبها بالطفلة للخارج

قال سيد زكى محامى الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos، إن القرية طلبت أكثر من مرة الاستفسار عن حالة الطفلة غادة عادل التى اختطفتها الراقصة شمس، ولكن الراقصة لم تستجب للطلب، ولم نتوصل إلى أى معلومة تفيد إن كانت الطفلة على قيد الحياة أم لا، مشيرا إلى أن هناك مصادر مقربة من الراقصة شمس أكدت هروب المتهمة بالطفلة خارج البلاد منذ عدة أسابيع.

وأشار محامى الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos إلى أن المطرب سعد الصغير أجرى معه عدة اتصالات هاتفية للاتفاق على الخروج من أزمة الراقصة شمس، بعد أن أخبره أنه يخشى من تأييد الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات، موضحا أنه رفض الحديث أو حل الأزمة قبل أن يتم تسليم الطفلة إلى إدارة القرية.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أصدر القرار رقم 16 لسنة 2016 بسرعة ضبط وإحضار الراقصة "شمس"، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات، لاتهامها باختطاف الطفلة غادة عادل من قرى الأطفال SOS بمدينة نصر فى القضية رقم 6961 مدينة نصر لسنة 2013 .

ويأتى ذلك القرار بناء على قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بمنع الراقصة شمس من مغادرة البلاد، ووضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك بناء على الطلب الذى تقدمت به دار sos للأيتام بمدينة نصر.