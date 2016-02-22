ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمدينة الفيوم

تمكنت حملة تموينية قامت بها مديرية التموين بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الوهاب مدير عام التموين، على محلات بيع المنتجات الغذائية بشارع محمد صبرى البكباشى ومنطقة كوبرى المنتزه.

وأسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية بشارع محمد صبرى البكباشى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8546، كما تم ضبط كميات أخرى من السلع منتهية الصلاحية بأحد المحلات بمنطقة كوبرى المنتزه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8545.

ومن جانبه، أشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إلى أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار والأسواق، مؤكداً أن الحملات تشمل جميع القطاعات جنبا إلى جنب مع الحملات التموينية، وأنه يتم تحرير المحاضر الفورية للمخالفين.



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