أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمدينة الفيوم

Google+ Print
ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمدينة الفيوم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمدينة الفيوم
تمكنت حملة تموينية قامت بها مديرية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الوهاب مدير عام التموين، على محلات بيع المنتجات الغذائية بشارع محمد صبرى البكباشى ومنطقة كوبرى المنتزه.

وأسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية بشارع محمد صبرى البكباشى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8546، كما تم ضبط كميات أخرى من السلع منتهية الصلاحية بأحد المحلات بمنطقة كوبرى المنتزه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8545.

ومن جانبه، أشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إلى أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار والأسواق، مؤكداً أن الحملات تشمل جميع القطاعات جنبا إلى جنب مع الحملات التموينية، وأنه يتم تحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

حمله تموينيه ، الفيوم (1)

حمله تموينيه ، الفيوم (2)

حمله تموينيه ، الفيوم (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم