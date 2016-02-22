صور| «البشير» يلتقى ممثلى الجالية السودانية في مصر

عقد الرئيس السودانى عمر البشير، إجتماعا بأعضاء المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر ،وذلك قبل مغادرتهإلى الخرطوم، أمس الأحد، عقب مشاركته منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ.

الإجتماع تم بفندق “موفينبيك جولي فيل بشرم الشيخ، صباح أمس الأحد 21فبراير 2016 بحضور وزير الخارجيه البروفيسور ابراهيم غندور ،السفير د.عبد المحمود عبد الحليم ،المستشار الفني عبد المنعم محمد علي ،والمستشار اﻻعلامي محمد جبارة .

وفد المجلس اﻷعلي الذى ضم د. حسين عثمان “رئيس المجلس”. ،واحمد عوض النور “نائب الرئيس رئيس اللجنه التنفيذيه” . ،و ابراهيم عز الدين “اﻻمين العام” .و أخرون

،ناقش مع “البشير”،أهم المشاكل التي تعاني منها الجالية السودانية بمصر ،ومنها تأخر تفعيل إتفاقيات الحريات الأربع المتفق عليها مع الحكومة المصرية،وما ينتج عنها من مساكل تتعلق بالإقامة وتأشيرات الدخول،وكذلك مصاعب إستخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني ، وكذلك تطرق المجلس الاعلى لموضوع انشاء المدرسة السودانية وشرح اهمية وجودها لأبناء الجالية بمصر،وايضا عن الصحة وكل المشكلات التي تتعلق بها .

وبدأ السيد الرئيس عمر البشير حديثه بتقديم الشكر لأعضاء المجلس الأعلى والجالية السودانية بمصر، والذي يعتبرها من اكبر الجاليات السودانية بالخارج ومن اكثرها ارتباطا بالوطن الام .

ووعد البشير بإرسال عدة مجموعات عمل حتى يتم تغطية كل احتياجات ابناء الجالية في محافظات مصر المختلفة، لحل مشاكل إستخراج الرقم الوطني والجوازا الالكتروني، وذلك بالإتفاق ع وزير الداخلية فور عودته للسودان،وكذلك مناقشة مطالبهم بتخفيض رسوم إستخراج الجواز وكل الرسوم القنصلية ،

وتعهد البشيربدعم إنشاء المدرسة السودانية بمصر نظرا لأهميتها .