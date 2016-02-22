إحالة مدير مركز أورام طنطا السابق وطبيب للمحاكمة العاجلة لإفشائهما معلومات مريض

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة كل من مدير مركز أورام طنطا السابق، طبيب منتدب لمركز أورام طنطا للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من أنهم وفى غضون عام 2015 لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانه الواجبة وأفشيا المعلومات التي اطلعا عليها بحكم وظيفتهما وإنتهكا سرية بيانات المرضى وذلك بأن :

الأول : أبرم اتفاقا بتاريخ 22/6/2015 مع شركة ( أكسايت ) للحلول المتكاملة للمنظومه الصحية والذي يحق بموجبه للشركة المذكورة الحصول على البيانات الخاصة بمرضى السرطان بالمركز المذكور رغم عدم موافقة السلطة المختصة على هذا الاتفاق أو العرض عليها، وحال كون هذه البيانات سرية بطبيعتها ومحظور تداولها بموجب التعليمات الصادرة عن جهه عمله وبما ترتب عليه تمكين الشركة المذكورة من الإطلاع على هذه البيانات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

الثاني: بوصفه المسئول عن قسم السجل السكاني لمرضى السرطان بالمركز المذكور، سمح للشركة المشار إليها بالإطلاع على البيانات المتعلقة بمرضى السرطان بالمركز المذكور رغم سريتها بطبيعتها وحظر تداولها بموجب التعليمات الصادرة عن جهه عمله وذلك نفاذا للاتفاق محل التحقيق والمبرم مع الشركه المذكورة وحال عدم قانونية هذا الاتفاق على النحو الموضح بالأوراق تفصيلاً .

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث في القضية رقم 13/2016 والتي باشرها الأستاذ مصطفى أمين – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار مهدي خطاب – مدير النيابة، كشفت عن قيام المتهمين المذكورين بتسريب بيانات مرضى السرطان المقيدين بالمركز المذكور رغم ما لها من طبيعة سرية محظور تداولها وذلك بموجب تعاقد سري مع إحدى الشركات الخاصة ودون الحصول على إذن من السلطة المختصة.

وبعرض الأوراق على المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات وافق على قرار إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.