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رئيس هيئة منطقة قناة السويس: تسليم أرض وتراخيص أى مشروع خلال 3 أيام

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رئيس هيئة منطقة قناة السويس: تسليم أرض وتراخيص أى مشروع خلال 3 أيام رئيس هيئة منطقة قناة السويس: تسليم أرض وتراخيص أى مشروع خلال 3 أيام
أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة لتنمية قناة السويس، أن مجلس المنطقة الاقتصادية يتمتع بمرونة عالية فى التعامل مع المستثمرين وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأضاف "درويش"، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس فى أحد فنادق القاهرة، أن الهيئة ستقوم بتسليم الأراضى والتراخيص لأى مشروع خلال 3 أيام فقط، لافتا إلى أن الهيئة متكاملة، وتتعامل بأسلوب مختلف مع المستثمر بهدف تشجيع المستثمرين.

وأشار "درويش" إلى أن الهيئة لديها 6 موانئ، بما يعادل ثلث مساحة سنغافووة ويعادل 10 مرات جبل على، مؤكدا أن الهيئة ستكون منافسا قويا لجبل على ولكافة المشروعات المماثلة.


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