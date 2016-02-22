مصدر أمنى: أهالى أرض اللواء أبلغوا عن إرهابى العجوزة بعد تخزينه أسلحة بشقته

أكد مصدر أمنى أن الموظف الذى تم القبض عليه بواسطة ضباط الأمن الوطنى بالعجوزة والذى ينتمى لخلية إرهابية استأجر شقة بمنطقة أرض اللواء وحولها إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات وأنه متورط فى الهجوم على كمين المرازيق بالبدرشين.

وأضاف المصدر أن سكان المنطقة ارتابوا بأمره وأبلغوا أجهزة الأمن، وبإجراء ضباط الأمن الوطنى التحريات حول المتهم، تبين استعداده لتنفيذ عملية إرهابية، فتم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته متفجرات.

ويكثف ضباط الأمن الوطنى إجراء التحريات للتوصل لشركاء المتهم وباقى عناصر الخلية الإرهابية تمهيدا للقبض عليهم.

مصدر أمنى: ضبط موظف ينتمى لخلية إرهابية بالعجوزة

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