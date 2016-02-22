ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 41 ألف دولار و24 ألف ريال سعودى من جدة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 41 ألف دولار أمريكى، و24 ألف ريال سعودى من جدة.

وقال مصدر جمركى بالمطار إنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة ركاب طيران نسمة القادمة من جدة اشتبه طارق محمد سعيد فى الراكب المصرى، وبتفتيش حقائبه بواسطة عمر عبد المنعم إمام رئيس الوردية حسن خلف، عثر بداخلها على 41 ألف دولار أمريكى، و 24 ألف ريال سعودى.

وتم ضبط الراكب وأمر مدير عام جمارك مطار القاهرة، بتحرير محضرا له واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.