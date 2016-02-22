تقرير في الجول – هل من الممكن غياب ميسي ونيمار عن كوبا أمريكا 2016؟

صيف حافل ينتظره عشاق كرة القدم، حيث تبدأ بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016) في فرنسا يوم 10 يونيو وحتى 10 يوليو وتسبقها النسخة المئوية لكوبا أمريكا، والتي ستقام في أمريكا بين 3 و26 يونيو، بالإضافة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو بين 3 و20 أغسطس.

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يشارك في النسخة المئوية من كوبا أمريكا 16 فريق، هم الـ10 أعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية (كونمينبول) بجانب 6 فرق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) وهم أمريكا المضيفة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا وبنما وهايتي.

جدل كبير أثير في أوساط الأندية الأوروبية حول مشاركة لاعبيها القادمين من الأمريكتين في البطولة، خاصة أنها تأتي بعد عام واحد من كوبا أمريكا 2015 والتي توجت بها تشيلي على أرضها.

فهل ننتظر مشاركة نجوم الصف الأول مثل نيمار وليونيل ميسي وخاميس رودريجيز في البطولة؟ أم سيغلب عليها الطابع المحلي؟

لائحة البطولة لا تضع أي قواعد بخصوص اللاعبين المشاركين، فمن حق الأرجنتين ضم ميسي وتستطيع البرازيل استدعاء نيمار وغيرهم بالتأكيد.

يظل الأمر مرهونا بتفاهمات الأندية مع المنتخبات وتفاهم المنتخبات الأولى مع نظيرتها الأولمبية، فمن غير المعقول أن يشارك ميسي أو نيمار مثلا في كوبا أمريكا ثم الأولمبياد – التي يسمح فيها بضم 3 لاعبين فوق عمر الـ23 – دون الحصول على راحة بعد نهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل.

الأمر محسوم بالنسبة لميسي حتى الآن على أقل تقدير، حيث صرح مدرب الأرجنتين تاتا مارتينو أنه سيشارك في كوبا أمريكا ولن يشارك في الأولمبياد.

بالنسبة لنيمار، فقد صرح مدربه في برشلونة لويس إنريكي – الفائز بميدالية ذهبية أولمبية مع إسبانيا في أولمبياد 1992- أنه لا يضمن مشاركة لاعبه في الأولمبياد إذا شارك في كوبا أمريكا، خاصة أن بطولة الكرة في ريو ستلعب في أثناء التحضير للموسم الجديد وقد تتداخل مع بدايته.