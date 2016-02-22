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محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تغييرات بالمحليات لرؤساء المدن ومساعديهم

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محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تغييرات بالمحليات لرؤساء المدن ومساعديهم محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تغييرات بالمحليات لرؤساء المدن ومساعديهم
أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية حركة تغييرات محدودة لعدد من القيادات المحلية بالمحافظة، شملت استصدار القرار رقم 100 لسنة 2016 والذى تضمن تكليف كل من سيد حسين حسن النخيلى من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو صوير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، مع قيامه بأعمال رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة لحين شغل الوظيفة.

وتم تكليف حسن بشير محمود إسماعيل من العمل مساعدا لرئيس مركز ومدينة الإسماعيلية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو صوير، وتعديل تكليف السيد صالح سالم إبراهيم كنائب لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة ليتولى مهام مساعد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأصدر المحافظ القرار رقم 101 لسنة 2016 والذى تضمن ندب محمد حفنى محمد الصافى من العمل رئيسا لحى ثالث الإسماعيلية للعمل رئيسًا لحى ثان الإسماعيلية، كما تضمن القرار تعديل ندب محمد عبد المنعم عطية من العمل رئيسًا لحى ثان للعمل رئيسا لحى ثالث الإسماعيلية، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره فى 21 فبراير.

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مصر 365