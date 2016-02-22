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محافظ البحيرة يستقبل القنصل اليونانى بالإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار

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محافظ البحيرة يستقبل القنصل اليونانى بالإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار محافظ البحيرة يستقبل القنصل اليونانى بالإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على عمق العلاقات التاريخية التى تربط اليونان وامتدادها عبر العصور التاريخية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله إيمانويل كاكافيلاكيس القنصل العام اليونانى بالإسكندرية، اليوم، و ماريا بافليدس مساعد القنصل فى إطار التعارف وتنمية وتعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث تم استعراض آفاق التعاون الممكنة بين المحافظة ودولة اليونان فى المجالات الاستثمارية المختلفة الزراعية والصناعية، وكذا التعاون فى المجالات الثقافية والفنية والمعرفية.

هذا وقد استعرض المحافظ المقومات التى تتمتع بها محافظة البحيرة فى المجالات السياحية بمدن رشيد ووادى النطرون، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الموجودة بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى .

حضر اللقاء المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وفتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ومحمد الشريف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

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مصر 365

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