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محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولي العالمي لقناة السويس

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محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولي العالمي لقناة السويس محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولي العالمي لقناة السويس

أرشيفية

يشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  في الموتمر الاقتصادي التي تنظمة هيئة قناة السويس اليوم بالقاهرة، وذلك علي مدار ثلاثة أيام.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، اليوم الإثنين، “سيحضر المحافظ خلال اليوم الأول والثاني من الموتمر عدد من جلسات ورش العمل التي تتناول المشروعات المستقبلية ومحاور التنمية التي تخطط هيئة القناة لتنفيذها لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات اليها بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس”.

ويشارك الغضبان خلال اليوم الاول والثاني من الموتمر فى عدد من جلسات ورش العمل التي تتناول المشروعات المستقبلية ومحاور التنمية في اقليم قناة السويس بعتباره هو نافذة المستقبل في وجود هيئة قناة السويس التي اسند اليعا لتنفيذ تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات اليها بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وفقاً لما ذكر البيان.

وتابع البيان  ”كما سيشارك المحافظ في اليوم الثالث والأخير من الموتمر في الاحتفالية الكبرى التي ستقام بشرق بورسعيد بمناسبة الافتتاح الرسمي لقناة شرق بورسعيد الجديدة.

 

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