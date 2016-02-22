انتهاء شحن محصول قصب السكر غدا فى المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة بالمنيا، أنه تقرر أن يكون غداً الثلاثاء، خروج آخر تخصيصه لشحن محصول قصب السكر من كل المناطق الزراعية وذلك لكل وسائل النقل سكة حديد ـ لوارى ـ جرارات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2015- 2016، التوجه إلى مهندسى المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب، كما أن الشركة تخلى مسئوليتها عن تخلف أى مساحات قصب قائمة متعاقد عليها عن التوريد بعد الموعد المحدد.