انتهاء شحن محصول قصب السكر غدا فى المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة بالمنيا، أنه تقرر أن يكون غداً الثلاثاء، خروج آخر تخصيصه لشحن محصول قصب السكر من كل المناطق الزراعية وذلك لكل وسائل النقل سكة حديد ـ لوارى ـ جرارات.

وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2015- 2016، التوجه إلى مهندسى المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب، كما أن الشركة تخلى مسئوليتها عن تخلف أى مساحات قصب قائمة متعاقد عليها عن التوريد بعد الموعد المحدد.