مدير أمن السويس يتفقد الأكمنة والتمركزات بشوارع المحافظة

تفقد اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس صباح اليوم، الأكمنة والقوات المتواجدة بالتمركزات الأمنية فى أحياء السويس الخمسة.

حيث قام مدير الأمن بتفقد إدارة شرطة النجدة ونقطة مستشفى السويس العام، وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز معهم، وأن المواقع الشرطية داخل شوارع السويس لحفظ أمن المواطن والدفاع عنه.

وأكد مدير أمن السويس، أن أى فرد يتجاوز فى حق المواطنين سيكون له جزاء رادع، وأن مهمة رجل الشرطة فى الشارع السويسى هى ضبط أى خارج على القانون لكل من تسول له نفسه ترويع أمن المواطن.



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