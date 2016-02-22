تعليم المنيا ينظم ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية

تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا، ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية على مدار يومى 28 و29 فبراير الجارى بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، وذلك فى إطار تحقيق فائدة لطلاب المدارس الزراعية والمجتمع المحيط بها .

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الورشة تهدف إلى المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها وتحقيق عائد اقتصادى لأفراد المجتمع بالمحافظة، مشيراً إلى أن الورشة تستهدف فئة الطلاب بالمدارس الزراعية وعدداً من السادة العاملين بمدارس التعليم الفنى الزراعى.

وأضاف أن قسم التعليم الفنى الزراعى بالمديرية قام بإعداد برنامج زمنى للمحاضرات التى سيتم عقدها بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة .

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