تشقق القدمين وطرق علاجه بعشر وصفات منزلية

الكثير من الأشخاص يعانون من تشقق القدمين وخصوصا في فصل الشتاء وهذا يجعل مظهر القدم غير محبب ويسبب قي إحراج كبير لمن يعانى من هذه المشكلة بالإضافة أن هذه المشكلة تسبب الآم في القدمين، هناك الكثير من الوصفات المنزلية التي تقوم بمعالجة هذه المشكلة بطريقة سهلة وسريعة أيضا.

وصفات منزلية لعلاج تشقق القدمين

أولا ماسك الليمون والجلسرين: يتكون هذا الماسك من إناء به ماء دافئ وملعقتين كبيرتين من الملح وليمونه وجلسرين وماء ورد ويتم إذابة المكونات في إناء وقم بوضع قدميك فيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بعد ذلك قم بفرك قدميك بحجر أو فرشاة ثم قد بوضع خليط من الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون على قدميك وقم بلبس جوارب حتى الصباح.

ثانيا شمع البارافين: تستخدم هذه الطريقة في المراحل المتقدمة المؤلمة من تشققات القدمين، يتكون هذا الماسك من شمع البارافين وزيت جوز الهند، يتم وضع المكونين على نار هادئة حتي يتم إذابتهم جيدا ثم يتم تركهم حتي يبردوا ثم قم بدهن قدميك منه في الليل ويتركوا حتي الصباح ثم تغسل القدمين في الصباح بماء دافئ.

ثالثا دقيق الأرز: يتكون هذا الماسك من ثلاثة ملاعق من العسل الأبيض وملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقتين من دقيق الأرز، يتم مزج هذا المكونات حتي يصبحوا كالعجين المتماسك، طريقة استخدامه كالآتي: قم بنقع قديمك في مياه ساخنة لمدة 10 دقائق ثم قم بتجفيفها ثم قم بدهن قدميك بالخليط ثم قد بفركة من على قدميك بعد نصف ساعة ويمكنك إضافة زيت اللوز إذا كنت في مرحلة متقدمة.

رابعا زيت الزيتون: يدخل زيت الزيتون في علاج الكثير من مشاكل البشرة مثل علاج الهالات السوداء ويدخل أيضا في علاج تشققات القدمين، قم بغمس قطعة من القطن في زيت الزيتون وقم بتدليك قدميك بها لمدة 15 دقيقة بحركات دائرية ثم قد بارتداء جوارب في قدميك ثم قم بغسل قدميك بمياه دافئة بعد مرور ساعة ثم ثم بخلط القليل من زيت الزيتون على عصير نصف ليمونه وقم بدهن قدميك بهذا الخليط وضع الخليط على قدميك طوال الليل وقم بغسله في الصباح.

شبكةعيونالإخبارية

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