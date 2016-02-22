أطعمة تسبب الحموضة (حرقة المعدة), وأخرى تخلصك منها

نتعرف فى هذا المقال على أسباب الحموضة(حرقة المعدة) ,والأطعمة التى تتسبب فى الشعور بحرقة المعدة وأيضا بعض الطرق للتخفيف من وطأة الشعور بالحموضة

مبدأيا ما هى الحموضة وما هى أعراض حموضة المعدة أو حرقة المعدة؟؟

الحموضة هى الشعور بحرقان أو ألم فى الجزء العلوى من الجهاز الهضمى أو ما يسمى لدى العامة ب”فم المعدة”, وذلك نتيجة لإرتجاع الأحماض الموجودة بالمعدة والتى مهمتها الأساسية الهضم المبدأى للطعام .

ولأن الجزء العلوى من القناة الهضمية غير مهيء تشريحيا لوجود مثل هذه الأحماض فأن ذلك يؤثر سلبا عليه ويجعل المريض لا يشعر بالراحة ,حيث يشعر بألم وثقل وحرقان شديد وغثيان مع رغبة فى التقيؤ.

هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى الإحساس بحرقة المعدةأو تزيد حالتها سوءا مثل:

1-الشاى والقهوة: وذلك لاحتوائهم على نسبة عالية من الكافيين.

2-المشروبات الغازية:حيث تحتوى هى الأخرى على الكافين وأيضا على الكربونات التى تعد سبب رئيسى لحموضة المعدة.-المشروبات الكحولية:وذلك لتأثيرها المباشر على العضله الفاصلة بين المعدة والمرىء وبالتالى ارتجاع أحماض المعدة للجزء العلوى من القناة الهضمية.

4-المقليات والمسبكات:وذلك لإحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

أيضا هناك بعض العادات السيئة التى تتسبب فى الإحساس بالحموضة وحرقة المعدة وهى:

-تناول الطعام بسرعة.

-تناول كميات كبيرة من الطعام المشبع بالدهون والنوم بعد الأكل مباشرة .

-الإستخدام المفرط للأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات بدون إشراف طبى.

-الإفراط فى استهلاك المشروبات الغازية والشاى والقهوة والتدخين.

وفيما يلى بعض الأطعمة التى تساعد فى تخفيف حدة الشعور بالحموضة وحرقة المعدة :

1- الشوفان:معلقة من الشوفان تقلل إحساس الحموضة.

2- الحليب:كوب من الحليب البارد العادى أو اللبن الرائب يقلل كثيرا من حدة الأعراض.

3- الموز

4- الخيار

فى حالة إستمرار الشعور بالحموضة لفترة طويلة وعدم تحسن الأعراض فيفضل إستشارة طبيب ليصف الدواء المناسب للحالة.

شبكةعيونالإخبارية

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