تعليم المنيا ينظم ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية

تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا ورشة عمل حول «إعادة تدوير المخلفات الزراعية» على مدار يومي 28 و29 فبراير الجاري بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، وذلك في إطار تحقيق فائدة لطلاب المدارس الزراعية.

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن الورشة تهدف الى المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها

وأضاف عبد الحميد أن قسم التعليم الفنى الزراعى بالمديرية قام باعداد برنامج زمنى للمحاضرات التى سيتم عقدها بحضور نخبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إلى أن إعادة تدوير المخلفات الزراعية يحقق عائد اقتصادى لافراد المجتمع بالمحافظة مؤكدًا أن الورشة تستهدف فئة الطلاب بالمدارس الزراعية وعدداً من السادة العاملين بمدارس التعليم الفني الزراعي.