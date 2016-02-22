«وليد توفيق» يهنىء «لين حايك» بعد تأهلها لأخر مراحل «the Voice Kids»

أكد المطرب اللبنانى وليد توفيق، دعمه لموهبة الطفلة اللبنانية “لين الحايك” المشاركة ضمن فريق المطرب “كاظم الساهر” فى برنامج “The voice kid” ،مهنئا إياها بالتأهل لمرحلة “المواجهة الأخيرة”.

وليد عبر عن دعمه عبر صفحاته بواقع “فيس بوك_تويتر_إنستجرام”،وكتب “الف مبروك وكل الدعم للمشتركة لين الحايك صاحبة الصوت الجميل بنت الميناء طرابلس الحبيبة التأهل لمرحلة المواجهة الاخيرة في برنامج MBCTheVoiceKids .”

لين تفوقت السبت الماضى على مواطنتها شيرين أبو سعد،والمصرى يوسف حسن،عقب أدائها لآغنية “يادلع” لصباح ،وأختارها “كاظم” لتدخل مع 14 موهبة مرحلة “المواجهة الأخيرة”،المقرر السبت المقبل 27نوفمبر.