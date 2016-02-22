قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين بالضفة الغربية

>شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر وصباح اليوم الاثنين حملة اقتحامات، واعتقالات بحق مواطنين فلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وكشف مصادر فلسطينية حقوقية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا 19 عاما من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة المحتلة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، وخمسة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة بينهم مسن مريض وسلمت نجله بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتى سعير وحلحول وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالى وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة جنين، وبلدة كفر راعى وداهمت منزلين فى بلدة جبع جنوب جنين، فيما فرضت قوات الجيش الإسرائيلى حصارا محكما على بلدة قباطية جنوب جنين بعد غلق عدد من الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية، وذلك عقب استشهاد الطفل قصى ذياب (17عاما) قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن وهو من بلدة قباطية.