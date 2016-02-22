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القوى العاملة توقع اتفاق بـ804 آلاف جنيه لتسوية مستحقات العاملين بفندق بريزدنت

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القوى العاملة توقع اتفاق بـ804 آلاف جنيه لتسوية مستحقات العاملين بفندق بريزدنت القوى العاملة توقع اتفاق بـ804 آلاف جنيه لتسوية مستحقات العاملين بفندق بريزدنت
أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن توقيع اتفاق جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، لتسوية مستحقات العاملين بفندق "بريزدنت" بالزمالك.

وينص الاتفاق على أن يلتزم الفندق بصرف منحة تعويضية قدرها 804 ألف جنيه للعاملين بالفندق كتسوية نهائية لحصيلة مقابل الخدمة، على أن تصرف التسوية عن الفترة من أول يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2015، بحيث تصرف قيمة هذه المنحة لكافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال تلك الفترة، ولم تنقض على تركهم أو إنهاء خدمتهم بالفندق عام على تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالتساوي فيما بيهم مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهر.

وتضمن الاتفاق إلزام الفندق بصرف كامل قيمة المنحة التعويضية المتفق عليها على ثلاث دفعات تبدأ من تاريخ 31 يناير الدفعة الأولى والثانية 30 ابريل، والثالثة 30 يوليو 2016، وإيداعه لدي الجهات الإدارية المختصة قانوناً.

ونص الاتفاق، على أنه بموجب قيام الفندق بتنفيذ كافة التزاماته بالاتفاق وسداد كامل قيمة المنحة التعويضية للعاملين تبرأ ذمته تماماً وبصفة نهائية من أداء مقابل الخدمة لهؤلاء العاملين عن الفترة الموضحة بالاتفاق، وفي حالة إخلاله يعتبر هذا الاتفاق لاغياً، ولا يخل ذلك بحق النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين بالفندق في كامل حصيلة، مقابل عمولة الخدمة المنصوص عليها في الاتفاق.

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مصر 365