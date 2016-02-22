ميول بأساسات كوبرى أجا بالدقهلية إثر اصطدام "كراكة" به أثناء عملية تطهير

تعرض كوبرى أجا، بمحافظة الدقهلية، للانهيار بعد أن قامت إدارة الرى بمركز أجا، بمحاولة تطهير أسفل الكوبرى، واصطدمت الكراكة التى كانت تقوم بالتطهير "بالبغلة" حاملة الكوبرى.

وأدى الاصطدام إلى ميول أساسات الكوبرى، "البغلة" حاملة الكوبرى، والمار بترعة أجا، وكوبرى أجا من أهم الكبارى بالمركز، حيث تقسم الترعة المركز إلى قسمين، ويقع جوار الكوبرى موقف المنصورة ـ أجا، ويمر عليه آلاف المواطنين يوميا.

فيما قال محمد محمود رئيس مركز أجا "إنه تم القبض على سائق الكراكة، وحبسه بمركز أجا، وتم تشكيل لجنة هندسية من محافظة الدقهلية، للنظر فى حال الكوبرى، وإمكانية ترميمه.

مصدر: تسليم التقرير الخاص بانهيار كوبرى سوهاج الجديدة للنيابة اليوم ‏

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