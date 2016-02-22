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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 225 ألف جنيه من الخبز المدعم بالإسكندية

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 225 ألف جنيه من الخبز المدعم بالإسكندية ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 225 ألف جنيه من الخبز المدعم بالإسكندية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية، يقوم باختراق منظومة الخبز الإلكترونية، من خلال إثبات عمليات صرف خبز مدعم وهمية وتصرفه فى الدقيق باستخراج 82% المخصص لإنتاج الخبز المدعم وبيعه فى السوق السوداء.

وتبين استيلاء صاحب المخبز على 225 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كانت معلومات وردت إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب صاحب مخبز فى كميات الخبز المدعم واستيلائه على أموال الدعم، حيث تم تشكيل مجموعات عمل للتأكد من صحة المعلومات.

وقال اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تكثيف الرقابة على منافذ توزيع الخبز البلدى المدعم والمطاحن وبقالى التموين والمخابز، للتأكد من توافر السلع، وكذلك الخبز المدعم للمواطنين وضبط أى شخص يحاول الاستيلاء على الأموال المخصصة للدعم.
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مصر 365

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