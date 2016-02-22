فان جال: شوروسبري لن يخاف منا.. علينا أن نجعله يعيد حساباته مجددا

يرى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن خصمه في كأس الاتحاد الإنجليزي شوروسبري تاون لن يكون خائفا في مباراتهما الإثنين بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق شوروسبري تاون ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة، وينتظر وست هام يونايتد الفائز منهما في الدور ربع النهائي.

وصرح فان جال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "حينما تشاهد آخر مباراتين لنا ربما تعرف أن الأمور ستسير بتلك الطريقة، لن يكونوا خائفين منا".

واستدرك "علينا أن نجعلهم يخافون منا مجددا".

وتابع "يجب ألا نستمر في خسارة المباريات ونستعيد ثقتنا مجددا لأن شوروسبري سيقاتل من أجل الكرة وسيلعب بطريقة مباشرة ولن يخشانا".

واستطرد مدرب برشلونة السابق "أتمنى أن يعتقد فريق شوروسبري أننا خصما سهلا لأن هذا سيعود بالنفع علينا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر من سندرلاند بالدوري بنتيجة 2-1 في آخر مباراة خاضها بالدوري ضمن الجولة الـ26.

كما خسر الشياطين الحمر من ميدتلاند ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي بنفس النتيجة الخميس الماضي.