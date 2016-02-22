أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: شوروسبري لن يخاف منا.. علينا أن نجعله يعيد حساباته مجددا

Google+ Print
فان جال: شوروسبري لن يخاف منا.. علينا أن نجعله يعيد حساباته مجددا فان جال: شوروسبري لن يخاف منا.. علينا أن نجعله يعيد حساباته مجددا

يرى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن خصمه في كأس الاتحاد الإنجليزي شوروسبري تاون لن يكون خائفا في مباراتهما الإثنين بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق شوروسبري تاون ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة، وينتظر وست هام يونايتد الفائز منهما في الدور ربع النهائي.

وصرح فان جال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "حينما تشاهد آخر مباراتين لنا ربما تعرف أن الأمور ستسير بتلك الطريقة، لن يكونوا خائفين منا".

واستدرك "علينا أن نجعلهم يخافون منا مجددا".

وتابع "يجب ألا نستمر في خسارة المباريات ونستعيد ثقتنا مجددا لأن شوروسبري سيقاتل من أجل الكرة وسيلعب بطريقة مباشرة ولن يخشانا".

واستطرد مدرب برشلونة السابق "أتمنى أن يعتقد فريق شوروسبري أننا خصما سهلا لأن هذا سيعود بالنفع علينا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر من سندرلاند بالدوري بنتيجة 2-1 في آخر مباراة خاضها بالدوري ضمن الجولة الـ26.

كما خسر الشياطين الحمر من ميدتلاند ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي بنفس النتيجة الخميس الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع