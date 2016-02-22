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تييري هنري يشرح.. كيف يفوز أرسنال على برشلونة

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تييري هنري يشرح.. كيف يفوز أرسنال على برشلونة تييري هنري يشرح.. كيف يفوز أرسنال على برشلونة

الدفاع والهجمات المرتدة.. هكذا كانت توصيات أسطورة أرسنال تييري هنري لفريق شمال لندن قبل لقاءه مع برشلونة غدا الثلاثاء على ملعب الإمارات ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكتب هنري في مقاله لجريدة (صن) الإنجليزية "على أرسنال أن يقبل أنه لن يحصل سوى على نسبة استحواذ لن تزيد عن 30%، وعلى الفريق أن يكون مؤثرا عندما يحصل على الكرة".

وأضاف "الفريق لابد أن يدافع ككتلة واحدة وعلى الأجنحة أن يضموا للداخل ويبقوا بشكل أكبر داخل منتصف ملعبهم".

وأردف "من النادر أن تواجه برشلونة، في تلك المباريات عليك أن تضحي بأجزاء من استراتيجيتك الهجومية".

وأكد المحلل الحالي بقناة (سكاي سبورتس) "أرسنال لابد أن يكون شجاعا والكرة بحوزته، على خطوطه أن تكون متقاربة ويلعبوا على الهجمة المرتدة ويسجلوا كلما وصلوا لمنطقة الجزاء".

وأتم الأسطورة رقم 14 والذي لعب لبرشلونة لمدة 3 مواسم "عليك أن تجبر برشلونة على الركض 60 ياردة للخلف قبل أن يسترجعوا الكرة، إذا سمح أرسنال لهم بالبقاء في وسط ملعبهم سيصبح من المستحيل أن يدافعوا أمام برشلونة".

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