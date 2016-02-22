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المنامة تطلق اسم سعود الفيصل على أحد شوارعها

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المنامة تطلق اسم سعود الفيصل على أحد شوارعها المنامة تطلق اسم سعود الفيصل على أحد شوارعها

الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل (أرشيفية)

أطلقت مملكة البحرين اسم الأمير الراحل وزير الخارجية السابق سعود الفيصل على أحد أهم شوارع العاصمة المنامة أمس، تخليدا لذكرى الراحل المعروف بمواقفه الوطنية والتزامه بالمصالح العربية وقضايا أمته، وسيتم التدشين في احتفال رسمي في الـ28 من فبراير الجاري.

وأكد سفير البحرين لدى المملكة العربية الشيخ حمود آل خليفة أن الخطوة تأتي تقديرا من مملكة البحرين قيادة وشعبا لما قدمه الأمير الراحل من مواقف خالدة، ولما عرف عن دوره الوطني والإسلامي والعربي والإنساني، لافتا إلى أن الأمير سعود الفيصل له حياة حافلة في بالعطاء والانتماء لأمته العربية عامة، وللأسرة الخليجية خاصة، حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية.

ورحل أمير الدبلوماسية السعودية وعميد وزراء الخارجية في الـ9 من يوليو الماضي، وفقدت برحيله الساحة الدولية رجلا استثنائيا يحمل قدرات خاصة في الحوار والإقناع وإنجاز الملفات العالقة، حتى جامعة الدول العربية وصفت الراحل في يوم وفاته بأن «الدبلوماسية العربية تفقد فارسا نبيلا وشجاعا»، فيما علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أجيالا من القادة الأمريكيين وديبلوماسيين استفادوا من رؤية الراحل الحكيمة.

وكان رحيل الأمير سعود حدثاً مهما استحوذ على أخبار كبريات الصحف العالمية ووسائل الإعلام بشتى اللغات، وعرف عن الأمير الذي أمضى في وزارة الخارجية بين عامي 1975 إلى 2015، بقيادته العمل الديبلوماسي العربي وتأثيره اللافت على مجمل القضايا في المنطقة والعالم.

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