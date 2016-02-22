أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع شاب بطلق ناري طائش بالقوصية في أسيوط

Google+ Print
مصرع شاب بطلق ناري طائش بالقوصية في أسيوط مصرع شاب بطلق ناري طائش بالقوصية في أسيوط

جثة – أرشيفية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه اليوم الاثنين بعد إطلاق عيار ناري عليه أثناء جلوسه أمام منزله بالقوصية في أسيوط مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء جلوسه أمام منزله بقرية مير التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى القوصية المركزي يفيد وصول “أ.م” 30 سنة مقيم قرية مير بالقوصية جثة هامدة بعد إصابته بطلق ناري طائش أثناء جلوسه أمام منزله.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وبسؤال أهله قرروا أن سبب الوفاة إصابته بطلق ناري طائش لا يعلمون مصدره، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا