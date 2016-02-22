مصرع شاب بطلق ناري طائش بالقوصية في أسيوط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه اليوم الاثنين بعد إطلاق عيار ناري عليه أثناء جلوسه أمام منزله بالقوصية في أسيوط مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء جلوسه أمام منزله بقرية مير التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى القوصية المركزي يفيد وصول “أ.م” 30 سنة مقيم قرية مير بالقوصية جثة هامدة بعد إصابته بطلق ناري طائش أثناء جلوسه أمام منزله.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وبسؤال أهله قرروا أن سبب الوفاة إصابته بطلق ناري طائش لا يعلمون مصدره، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.