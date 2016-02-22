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مقتل 16 من أفراد الجيش العراقى فى هجوم انتحارى شمال شرقى الرمادى

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مقتل 16 من أفراد الجيش العراقى فى هجوم انتحارى شمال شرقى الرمادى مقتل 16 من أفراد الجيش العراقى فى هجوم انتحارى شمال شرقى الرمادى
أفادت مصادر إعلامية بمقتل 16 من أفراد الجيش العراقى، فى هجوم انتحارى شمال شرقى الرمادى.

وكان الجيش الأمريكى، أعلن أمس السبت، أن التحالف الدولى بقيادة واشنطن شن 25 غارة جوية على مسلحى تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن القيادة المركزية للجيش الأمريكى قولها فى بيان "إن 16 غارة نفذت فى العراق، مستهدفة مواقع قرب مدن الموصل وتلعفر والقيارة والحويجة شمال البلاد، والفلوجة وهيت والبغدادى غربها ودمرت وحدات تكتيكيته للتنظيم ومراكز للقيادة والتحكم وقواعد إطلاق صواريخ".

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