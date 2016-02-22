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غلق ميناء البرلس و وقف عمليات الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ

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غلق ميناء البرلس و وقف عمليات الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ غلق ميناء البرلس و وقف عمليات الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ
أعلن اللواء يسرى محمود مدير ميناء الصيد بالبرلس فى بيان له غلق الميناء ومنع الصيد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج فى مياه البحر المتوسط.

كما تم منع مراكب الصيد من الخروج برحلات صيد، ورست حوالى 800 مركب صيد بميناء الصيد بالبرلس، وبقرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء، وأبو خشبة التابعة لمركز مطوبس. كما انقطع التيار الكهربائى عن عدد من قرى محافظة كفر الشيخ وخاصة القرى الواقعة بشمال المحافظة لشدة الرياح.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "حالة عدم الاستقرار للأحوال الجوية خاصة هبوب الرياح الشديدة، تسببت فى توقف حركة الصيد بالمنطقة، وارتفاع السمك، نظراً لقلة المعروض منها، وتم منع الصيادين من الخروج فى رحلات صيد".


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