الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بقبول تجنيس 66 مصريا بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارا للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة، قرارا ثانيا لوزير الداخلية، بالإذن لـ21 مواطنا، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية،

كما نشرت الجريدة، قرارا ثالثا لوزير الداخلية، بالإذن لـ24 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

فيما تنشر "اليوم السابع" أسماء المواطنين، التى تم قبولهم طلباتهم والتجنس بجنسيات أجنبية، بعد موافقة وزير الداخلية.



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