أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بقبول تجنيس 66 مصريا بجنسيات أجنبية

Google+ Print
الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بقبول تجنيس 66 مصريا بجنسيات أجنبية الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بقبول تجنيس 66 مصريا بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارا للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة، قرارا ثانيا لوزير الداخلية، بالإذن لـ21 مواطنا، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية،

كما نشرت الجريدة، قرارا ثالثا لوزير الداخلية، بالإذن لـ24 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

فيما تنشر "اليوم السابع" أسماء المواطنين، التى تم قبولهم طلباتهم والتجنس بجنسيات أجنبية، بعد موافقة وزير الداخلية.

وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، جنسيات اجنبية، مصريين، خبر، اخبار اليوم، الجريدة الرسمية، اخبار مصر اليوم (1)

وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، جنسيات اجنبية، مصريين، خبر، اخبار اليوم، الجريدة الرسمية، اخبار مصر اليوم (2)

وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، جنسيات اجنبية، مصريين، خبر، اخبار اليوم، الجريدة الرسمية، اخبار مصر اليوم (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "