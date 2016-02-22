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داعية موالٍ للإخوان يهذى: لا تجوز الرحمة على محمد حسنين هيكل

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داعية موالٍ للإخوان يهذى: لا تجوز الرحمة على محمد حسنين هيكل داعية موالٍ للإخوان يهذى: لا تجوز الرحمة على محمد حسنين هيكل
واصل بعض الدعاة السلفيين المحسوبين على تيار الجماعة الإرهابية، الهذيان بإصدار فتاوى مثيرة للجدل، حيث أفتى محمد عبد المقصود الداعية السلفى، الموالى لجماعة الإخوان بعدم جواز الرحمة على الراحل محمد حسنين هيكل، قائلا:" من يترحم عليه سوف يحاسب".

وزعم "عبد المقصود" أن محمد حسنين هيكل، أوصى بأن يحرق جسده بعد الممات ويتحول لرماد كما يحدث فى الغرب، كما ادعى عبد المقصود أن "هيكل" عاش معاديا للإسلام ولا يصلى ولا يصوم.

وواصل عبد المقصود زعمه بأن "هيكل" أوصى أن لا تصلى عليه صلاة الجنازة، زاعما أيضا بأن "هيكل" لم يكن مسلما.


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