النائب العام يمنع الراقصة الهاربة "شمس" من مغادرة البلاد

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بمنع الراقصة شمس من مغادرة البلاد، ووضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك بناء على الطلب الذى تقدمت به دار sos للأيتام بمدينة نصر، على خلفية الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنها 10 سنوات، لاتهامها باختطاف الطفلة غادة عادل من دار الأيتام.

ترجع تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مدير دار الهيئة المصرية لقرى الأطفال، يتهم فيه "آلاء محمد عبد الرازق" الشهيرة بالراقصة "شمس"، باختطاف الطفلة غادة عادل والبالغة من العمر عامين فى توقيت الواقعة، وذلك من دار الأيتام التابعة للهيئة المصرية لقرى الأيتام بعد أن تقدمت بطلب لتبنى الطفلة، وعندما علم رئيس دار الأيتام أنها تعمل راقصة رفض طلب المتهمة.

>وعادت مرة أخرى وتقدمت بطلب استضافة الطفلة لمدة 48 ساعة فقط، وهو الأمر الذى وافقت عليه دار الأيتام وتم تسليم الطفلة إلى الراقصة " شمس" بعد توقيعها على تحمل مسئولية الطفلة وإعادتها بعد انتهاء مدة الاستضافة، إلا أن تحريات النقيب إسلام عثمان معاون مباحث قسم أول مدينة نصرأكدت أن المتهمة رفضت إعادة الطفلة إلى دار الأيتام.

- دفاع الراقصة شمس بقضية اختطاف طفلة: وضع موكلتى بقوائم الممنوعين من السفر