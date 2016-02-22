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تنفيذ «24» قرار إداري بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ «24» قرار إداري بمراكز سوهاج‎ تنفيذ «24» قرار إداري بمراكز سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج – أرشيفية

 

قامت حملة ​بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، وتم تأمين تنفيذ عدد “24″ قرار إداري بدائرة المديرية.

ففي مركز شرطة طما تم تأمين إزالة عدد “18″ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 837 إداري المركز لسنة 2016. ومركز شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد “4″ حالة تعدي على الأراضي الزراعية تم تأمين تنفيذ عدد “1″ قرار تعدي على أملاك الدولة،
> تم تأمين مكتب المساحة لأجراء فاصل حد بدائرة المركز وتعذر التنفيذ لاعتراض أحد الأطراف.

جاري عرضه على النيابة، تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 1244، 1245، 1246 إداري المركز لسنة 2016.

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